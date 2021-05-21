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Футболу сложно обходиться без реформ в последнее время.

ФИФА одобрила предложение федерации футбола Саудовской Аравии проводить чемпионат мира каждые два года.

Как сообщает As, ФИФА изучит такую возможность после того, как данную идею поддержали 166 национальных федераций.

Отметим, что 21 федерация воздержалась от голосования, но их имена не называются.

По мнению представителей Саудовской Аравии, проведение чемпионата мира каждые два года позволит сократить количество ненужных матчей сборных и повысить интерес к ним.