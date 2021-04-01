ЧМ-2022. Отбор

Немцы всего три раза уступали в квалификационной части мундиаля в свое истории.

Сенсационное поражение сборной Германии в домашнем поединке против Македонии в рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 (1:2) стало причиной для прекращения сразу нескольких удачных серий для "немецкой машины".

Так, "орлы" уступили впервые с 2001 года, когда в рамках отбора на чемпионат мира-2002 их сумела разбить национальная команда Англии (1:5).

При этом, данное поражение стало лишь третьим за всю историю выступлений "Бундестим" в квалификациях к мировым первенствам. Еще одна неудача пришлась на отборочный раунд чемпионата мира-1986 и матч против Португалии (0:1).

Кроме все прочего, данный результат ознаменовал собой конец 18-матчевой победной серии немцев в рамках квалификационных раундов к чемпионатам мира, которая считается рекордной в масштабах планеты.

Также, завершилась беспроигрышная серия сборной Германии в подобных состязаниях, которая продлилась 35 матчей (30 побед, 5 ничьих).

На данный момент, сборная Германии с шестью набранными очками в активе занимает третью строчку в своем секстете J, который после трех сыгранных туров неожиданно возглавляет национальная команда Армении с максимально возможным результатом.

Подопечные Йоахима Лева вернутся к проблемам отборочного цикла осенним гостевым поединком против Лихтенштейна.