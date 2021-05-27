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Решение будет принято уже в ближайшую пятницу.

УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола уже в ближайшие дни, сообщает The Times.

Данный вопрос поднимут уже во время ближайшего заседания комитета УЕФА, которое состоится в пятницу, 28 мая.

Отметим, что изначально в организации рассматривали вариант с частичной отменой правила выездного гола — не учитывать его во время экстра-таймов.

Напомним, что УЕФА работает по всем направлениям и наказал Ибрагимовича за связи с букмекерами.