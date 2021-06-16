Другое 16 июня 2021, 12:50 Есть ли жизнь после Нидерландов, анализ первого тура Евро и кто даст 20 лямов за Яремчука — в подкасте ПростоФутбол В гостях футбольный эксперт и известный журналист Игорь Цыганык Обложка подкаста 16 июня 2021, 12:50 В воскресенье, 13 июня, сборная Украины потерпела поражение от Нидерландов в первом туре группового этапа Евро-2020. В четвертом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие с гостем, футбольным экспертом и известным журналистом Игорем Цыганыком, проанализировал данный поединок и обсудили, даст ли кто-нибудь 20 миллионов евро за Яремчука. Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #4: Просто Футбол Podcast · #4 Есть ли жизнь после Нидерландов, анализ первого тура Евро и кто даст 20 лямов за Яремчука Команды Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте