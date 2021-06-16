Другое

В гостях футбольный эксперт и известный журналист Игорь Цыганык

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины потерпела поражение от Нидерландов в первом туре группового этапа Евро-2020.

В четвертом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие с гостем, футбольным экспертом и известным журналистом Игорем Цыганыком, проанализировал данный поединок и обсудили, даст ли кто-нибудь 20 миллионов евро за Яремчука.

Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #4: