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Наставник "волков" высказался о нападающих.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью поделился мыслями о форварде сборной Франции Кариме Бензема.

"Мне немного жаль, что Франция не прошла в 1/4 финала, из-за Бензема. Думаю, у него наконец-то был шанс получить какой-нибудь золотой мяч или что-то такое. Он потрясающий игрок и очень хорошо играл под огромным давлением.

Работая в Тоттенхэме, меня иногда просили сравнить Кейна с другими нападающими. Я всегда упоминал Бензема, потому что эти нападающие очень много дают своим командам, даже если не забивают.

Другие форварды ничего не приносят команде, если не забивают. Они просто бомбардиры. Эти двое не просто бомбардиры, они футболисты.

Бензема – фантастический игрок. Он заботится о себе, сейчас его форма лучше, чем 10 лет назад. Он лучше, стройнее, сильнее, быстрее. Он играет на удивление хорошо", – сказал португальский специалист.

Ранее Моуриньо поделился мыслями об исходе поединков 1/4 финала Евро-2020.

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