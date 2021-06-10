Англия

Бывший тренер "красных дьяволов" высказался о манкунианском клубе.

Жозе Моуриньо высказался о показателях в минувшем сезоне своего экс-клуба Манчестер Юнайтед.

– Когда я пришел в Манчестер Юнайтед, мы в первом же сезоне выиграли три трофея. И я хотел большего. Я оптимист и реалист одновременно.

Когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок английской лиги, я чувствовал, что для следующего шага тех игроков, что были, недостаточно. Сейчас люди говорят: "Отличный сезон, вы стали вторыми". А я бы сказал: «Мы стали вторыми. Это плохой сезон", — сказал португальский специалист.

Ранее Жозе Моуриньо высказывался о количестве завоеванных трофеев.