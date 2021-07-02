Другое 02 июля 2021, 11:54 Евгений Селезнев про победу над шведами и почему мы можем "хлопнуть" Англию — в подкасте ПростоФутбол В гостях — экс-футболист сборной Украины, победитель Кубка УЕФА и финалист Лиги Европы — Евгений Селезнев. Обложка подкаста 02 июля 2021, 11:54 В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в матче 1/4 финала Евро-2020. В одиннадцатом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие с гостем, экс-футболистом сборной Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы Евгением Селезневым, обсудили эпичную победу над шведами и проанализировали будущий матч против англичан и вероятность нашей победы. Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #11: Просто Футбол Podcast · #11 Евгений Селезнёв про победу над шведами и почему мы можем "хлопнуть" Англию Люди Евгений Селезнев Команды Англия Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте