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В гостях — экс-футболист сборной Украины, победитель Кубка УЕФА и финалист Лиги Европы — Евгений Селезнев.

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.

В одиннадцатом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие с гостем, экс-футболистом сборной Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы Евгением Селезневым, обсудили эпичную победу над шведами и проанализировали будущий матч против англичан и вероятность нашей победы.

Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #11: