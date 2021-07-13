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Чешский голкипер поставил свою подпись под контрактом с Олимпиакосом.

Бывший вратарь Севильи Томаш Вацлик подписал контракт с Олимпиакосом, сообщает пресс-служба греческого клуба.

Сроки соглашения с 32-летним голкипером не разглашаются, но известно, что он достался грекам бесплатно, так как этим летом у него закончился контракт с Севильей.

В минувшем сезоне Вацлик провел восемь поединков, в которых пропустил 11 голов.

Также Томаш провел пять матчей на минувшем Евро-2020, где пропустил четыре мяча в составе сборной Чехии.

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