Украина

Богдан Копытко прокомментировал ситуацию со стадионом Украина.

Лишение стадиона Украина третьей категории, дающей право принимать матчи УПЛ, вынудили ПФК Львов вновь начать переговоры с руководством Арены Львов, о чем пресс-службе клуба рассказал президент «сине-золотых львов» Богдан Копытко.

"Как для клуба, так и лично для меня, понижение класса стадиона Украина стало неожиданностью, ведь команда планировала проводить здесь свои домашние матчи".

"Мы поддерживаем позицию депутатов Львовских областного и городского советов по поводу возвращения стадиону Украина третьей категории, необходимой для проведения матчей УПЛ, и уверены, что еще сыграем на этой легендарной арене".

"Все это сложно, поскольку в первую очередь страдают игроки и болельщики, которые представляют клуб непосредственно на футбольном поле и на трибунах".

"Несмотря на это, большой футбол во Львове должен быть, и он будет. У нас продолжается переговорный процесс с руководством Арены Львов, и я надеюсь, что уже в ближайшее время нам удастся достичь договоренности, которая устроит обе стороны".

Ранее в интервью Football.ua переговоры с Ареной Львов подтвердил генеральный директор ПФК Львов Вадим Левчук.