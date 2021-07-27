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Бывший наставник Олимпика вернулся к работе ассистентом Сергея Реброва.

Бывший наставник Олимпика и Сабаха Висенте Гомес вновь присоединился к тренерскому штабу Сергея Реброва. Об этом сообщает пресс-служба Аль-Айна.

49-летний испанец был замечен на видео с тренировочного процесса команды на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Ранее Гомес работал ассистентом украинского специалиста в киевском Динамо и Аль-Ахли.

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