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Опытный англичанин может продолжить карьеру в Шотландии.

Вратарь лондонского Тоттенхэма Джо Харт может продолжить свою карьеру в шотландском чемпионате, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 34-летнего англичанина заинтересован Селтик, который уже начала переговоры с представителями "шпор".

Харт перебрался в Тоттенхэм летом прошлого года и заключил контракт до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Харт провел 10 поединков, из которых пять на ноль при восьми пропущенных мячах.

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