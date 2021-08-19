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Имя лучшего тренера сезона объявят на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов — 26 августа в Стамбуле.

УЕФА на своем официальном сайте объявил тройку претендентов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2020/21.

На награду по версии УЕФА претендуют три специалиста — Хосеп Гвардиола из Манчестер Сити, Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии, а также наставник Челси Томас Тухель.

Напомним, вместе с Манчини сборная Италии стала победителем Евро-2020, а Челси во главе с Тухелем выиграла Лигу чемпионов. Манчестер Сити вместе с Гвардиолой вышел в финал Лиги чемпионов, завоевал чемпионский титул в АПЛ и взял Кубок английской лиги.

Имя победителя номинации все узнают 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

Ранее стали известны имена трех претендентов на награду лучшему игроку по итогам минувшего сезона.