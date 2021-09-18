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Ближайшая родственница легендарного экс-футболиста рассказала о его состоянии здоровья.

Новость о том, что легендарный экс-футболист Пеле был вынужден перенести операцию по удалению опухоли в толстой кишке, взбудоражила футбольный мир.

Однако, хирургическое вмешательство прошло успешно, после чего бразилец отправился на покой, проводить время в больнице за курсом реабилитации, точные сроки которого врачи на данный момент не могут сообщить.

80-летнего Пеле уже выписали из больницы, однако вечером в пятницу, 17 сентября, местный филиал ESPN сообщил, что состояние здоровья Пеле ухудшилось из-за кислотного рефлюкса, после чего он якобы вновь был помещен в реанимацию.

Больница Альберта Эйнштейна в Сантосе и представители игрока не подтверждали данную информацию, а немногим позднее дочери экс-футболиста, Кели Насименто, пришлось давать комментарий в Instagram относительно здоровья ее отца.

"Привет, друзья. Я не знаю, что там происходит со слухами в прессе, но мои личные сообщения взорвались!!! В наши дни в мире и так есть поводы для беспокойства, поэтому мы не хотим быть добавлять в это еще что-то из своей семьи.

На фото папа в жилете только потому, что его немного беспокоит холодная погода в городе и температура воздуха в клинике.

Он восстанавливается хорошо и держится в пределах нормы. Это единственная правда! Обычный сценарий выздоровления мужчины его возраста после такой операции — это иногда два шага вперед и один шаг назад.

Вчера ему и правда стало немногим хуже, но сегодня он уже ушел на два шага вперед.

Я хочу еще раз, как и всегда, хочу поблагодарить блестящую команду клиники Эйнштейна и еще больше поблагодарить за всю ту хорошую энергию, которую вы передаете", — подытожила родственница футболиста.

Напомним, что при активном содействии Пеле Бразилия завоевала титулы чемпионов мира в 1958-м, 1962-м и 1970-м годах.