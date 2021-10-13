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Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка харьковской команды в престижном еврокубке.

В рамках второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 в гостях сыграет против ПСЖ.

Встреча украинской команды против девушек из Парижа состоится сегодня, 13 октября, в 19:45 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция матча ПСЖ — Жилстрой-1

Напомним, в первой встрече харьковская команда уступила мадридскому Реалу со счетом 0:1.

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