Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка харьковской команды в престижном еврокубке.
fczh1.com
13 октября 2021, 13:10
В рамках второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 в гостях сыграет против ПСЖ.
Встреча украинской команды против девушек из Парижа состоится сегодня, 13 октября, в 19:45 по киевскому времени.
Видео онлайн-трансляция матча ПСЖ — Жилстрой-1
Напомним, в первой встрече харьковская команда уступила мадридскому Реалу со счетом 0:1.
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