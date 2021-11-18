Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка харьковской команды в престижном еврокубке.
ФК Жилстрой-1
18 ноября 2021, 18:20
В рамках четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 в гостях сыграет против исландского Брейдаблика.
Встреча украинской команды против девушек из Исландии состоится сегодня, 18 ноября, в 19:45 по киевскому времени.
Видео онлайн-трансляция матча Брейдаблик — Жилстрой-1
Напомним, харьковская команда потеряет все шансы на выход из группы, если не добьется победы, а Реал при этом обыграет ПСЖ. Также Жилстрой-1 не попадет в плей-офф, если проиграют, а Реал возьмет хотя бы одно очко.
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