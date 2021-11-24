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Выставочный турнир пройдет в начале 2022 года.

Жеребьевка клубного чемпионата мира состоится в понедельник, 29 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

На настоящий момент уже известны имена шести участников турнира — Челси, Аль-Ахли, Аль-Хиляль, Монтеррей, Окленд Сити и Аль-Джазира.

Последним участником турнира будет победитель финального матча Копа Либертадорес, где встретятся Палмейрас и Фламенго. Финал состоится 27 ноября.

Напомним, клубный чемпионат мира пройдет в начале 2022 года в ОАЭ.

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