В финальном поединке за звание Клубного чемпиона мира мюнхенская Бавария в основное время минимально одолела мексиканский Тигрес за счет гола Бенджамена Павара (1:0), в результате чего подняла над своей головой рекордный шестой трофей за сезон, сравнявшись по этому показателю с каталонской Барселоной образца 2009 года.

Бавария — Тигрес 1:0 Видео гола и обзор финала КЧМ

Сам турнир проходил на стадионах Катара, которому уже в скором времени предстоит принять чемпионат мира-2022, и отметился достаточно высоким уровнем организации. Однако, несмотря на то, что организаторы пошли на серьезные уступки перед международным сообществом в плане отдельных социальных мероприятий (в частности, на стадионах присутствовали "радужные" флаги в честь членов ЛГТБ-сообщества), отдельные инциденты, связанные с культурными различиями, не могли не произойти.

Во время церемонии награждения, один членов королевской семьи спустился на поле, и принял участие в официальном поздравлении участников финального поединка. Когда дело перешло к поздравлению арбитров, то случился достаточно неоднозначный инцидент в глазах остального мира, но рядовой для непосредственно страны-хозяйки форума — официальное лицо правительства Катара отказался приветствовать женщин-арбитров.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt