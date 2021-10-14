Украина

Президент УАФ — о возможной смене главного тренера главной команды страны.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ответил на вопрос касательно того, работает ли Александр Петраков на посту главного тренера сборной Украины с приставкой и.о., поскольку полноценно данная должность якобы готовится для другого специалиста — Сергея Реброва.

"Я считаю, что комментировать это некорректно. У нас сейчас есть тренер, и я еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы и он видит в нашей сборной очень яркую перспективу. Он верит в наших игроков и видит в них способность выйти на ЧМ-2022", — заявил Павелко в эфире Профутбол Digital.

Напомним, после семи туров в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины имеет в своем активе девять набранных очков и занимает вторую строчку в группе D, уступая только национальной команде Франции.

При этом, стоит отметить, что у главных конкурентов "желто-синих" по борьбе за выход в "стыки", сборных Боснии и Герцеговины и Финляндии, есть по одному матчу в запасе.