Украина

Хавбек "горняков" прокомментировал уход Марлоса.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал уход Марлоса из украинского клуба.

"Его человеческие качества на самом высоком уровне. Добрый человек, с большим сердцем. Человек, который всегда в хорошем настроении, большой профессионал. Каждый из нас очень хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста.

Он очень хотел домой, к семье, у него очень возрастные родители. Он их долго не видел и он хочет пожить со своей семьей дома, в Бразилии. Мне очень тяжело, я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль", — приводит слова Степаненко ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео лучших голов украинского бразильца в составе "горняков".

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