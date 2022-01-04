Другое

Японский полузащитник извинился, что не оправдал ожиданий.

Японский полузащитник Синдзи Кагава покинул ПАОК, сообщает пресс-служба греческого клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт в декабре по обоюдному согласию.

"Уважаемые болельщики, игроки и сотрудники ПАОК. Прошу прощения, что не оправдал ваших ожиданий. Я очень признателен за вашу поддержку. С наилучшими пожеланиями и спасибо", – написал Кагава в своем твиттере.

В нынешнем сезоне Кагава провел всего лишь четыре поединка, в которых отыграл 138 минут.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.