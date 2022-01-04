Японский полузащитник извинился, что не оправдал ожиданий.
Синдзи Кагава, ФК ПАОК
04 января 2022, 14:48
Японский полузащитник Синдзи Кагава покинул ПАОК, сообщает пресс-служба греческого клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт в декабре по обоюдному согласию.
"Уважаемые болельщики, игроки и сотрудники ПАОК. Прошу прощения, что не оправдал ваших ожиданий. Я очень признателен за вашу поддержку. С наилучшими пожеланиями и спасибо", – написал Кагава в своем твиттере.
В нынешнем сезоне Кагава провел всего лишь четыре поединка, в которых отыграл 138 минут.
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