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Экс-футболист решил попробовать себя в новой сфере.

Бывший футболист и действующий актер, режиссер, политик и общественный деятель Эрик Кантона решил заняться туризмом с "футбольным уклоном" – сообщает Calcio e Finanza.

Туристическое агентство легенды Манчестер Юнайтед под названием Looking FC будет заниматься организацией туров на футбольные матчи.

"В течение многих лет я путешествовал по миру ради футбола, – заявил Кантона. – А теперь я хочу помочь всем желающим посетить самые горячие стадионы мира".

В планах компании организация четырехдневных поездок на дерби в Мадрид, Манчестер, Милан, Буэнос-Айрес, Лиссабон, Ливерпуль и Касабланку.

Город в Марокко попал в этот список "футбольных столиц" по двум причинам: первая — дерби между местными Раджей и Видадом считается одним из самым горячих в Африке, вторая — основой для проекта Кантона стал марокканский стартап.

Ранее Кантона заявил, что его не интересует чемпионат мира в Катаре.