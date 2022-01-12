ЧМ-2022. Отбор

Экс-футболист высказался на тему скандалов вокруг мундиаля в Катаре.

Пока вовсю кипит процесс завершения подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре, представители ведущих стран мира не устают напоминать о необходимости соблюдения прав человека, с чем возникали серьезные проблемы на стройках спортивных и инфраструктурных объектов на территории хозяев будущего мундиаля.

В стороне от животрепещущего вопроса не остался и легендарный нападающий Эрик Кантона, который считает, что право для проведения чемпионатов мира необходимо давать только тем странам, "которые могут с их помощью оказать долгосрочное влияние на развитие футбола и населения".

"Честно говоря, меня не особо волнует предстоящий чемпионат мира, который я и вовсе не считаю достойным этого статуса. В последнее время у нас было много мероприятий: Олимпийские игры, мундиали, прочее, в развивающихся странах, таких как Китай или Россия, но Катар — это не страна футбола.

Я не против проведения подобных форумов только в тех странах, где есть возможность развивать и популяризировать футбол, как ЮАР в 2010 или США в 90-х годах, где проходили чемпионаты мира. Для американцев европейский футбол — популярный вид спорта. Здесь очень большой потенциал для его развития. В первую очередь — за счет мигрантов из стран Южной Америки.

В Катаре подобного и близко нет. Вообще ничего нет. Думаю, что эта страна получила право провести этот форум только из-за денег. То, как там обращаются с людьми при строительстве объектов — ужасно. Тысячи уже погибли, а мы все равно приедем, и будем праздновать начало турнира? Серьезно?

Я не буду смотреть этот чемпионат мира. Понимаю, что футбол — это бизнес, но до последнего хотел верить, что это единственное место, где у каждого есть шанс.

По-прежнему считаю, что молодые звезды могут вырастать в бедных районах. Большинство современных футболистов и так из бедных районов по всему миру. У них есть шанс спасти свою семью, и это действительно здорово. Это и есть меритократия — ты лучше, значит, ты играешь, вне зависимости от того, откуда ты родом.

На этом фоне еще более удивительно, что мы говорим о проведении чемпионата мира в такой стране, как Катар", — подытожил французский футболист.

Как отмечает британская пресса, на стройках объектов для мундиаля в Катаре погибло уже более 6500 рабочих-мигрантов, а общий доход от проведения форума для ФИФА составит более 3 млрд фунтов стерлингов.