Five O'Clock

В 1993 году Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги чемпионов от Галатасарая, и после финального свистка француз был очень недоволен.

Издание The Mirror продолжает публиковать выдержки из книги "Король Эрик: портрет человека, который изменил английский футбол". Ранее на Football.ua вышла первая часть: "Эрик Кантона: история одного удара".

Атмосфера была ужасной, как только команда сошла с трапа самолета в Стамбуле.

Когда для Манчестер Юнайтед пришло время проявить в еврокубках такую же классную форму, как во внутренних турнирах, команде не удалось это сделать. "Красным дьяволам" нужно было забивать как минимум один раз после необязательных 3:3 в первом матче на Олд Траффорд. Игроки Галатасарая костями стелились, чтобы защитить подходящий результат, а недовольство Эрика Кантона все возрастало.

Арбитр Карл Ротлисбергер, к всеобщему изумлению, дал финальный свисток сразу после 90 минут основного времени. Счет на табло был 0:0 (справедливости ради, нужно сказать, что не было похоже, что Юнайтед забил бы в добавленное время).

Кантона в ярости отправился выяснять отношения с арбитрами.

Хоть игра и была закончена, Ротлисбергер быстро вытянул красную карточку и показал ее в направлении Кантона, когда команды уходили с поля в раздевалки.

В тоннеле возникла массовая потасовка, в центре которой оказались Кантона и Брайан Робсон. Они оба пострадали в стычке с полицией.

"В конце тоннеля было спасительное место – наши раздевалки. Но прежде, чем мы смогли туда добраться, я увидел, как полицейский бьет Эрика по затылку", — вспоминает тогдашний защитник Манчестер Юнайтед Стив Брюс.

Полузащитник Рой Кин добавил: "В раздевалке Эрик сошел с ума. Он рвался вернуться обратно, чтобы разобраться с подлым копом, который ловко владел дубинкой. Эрик был большим, сильным парнем. Он был серьезен. Уверял, что собирается убить "того черта".

"Потребовались общие усилия тренера, его помощника Брайана Кидда и нескольких игроков, чтобы удержать Кантона. В обычной ситуации я бы не стал уклоняться от драки, но в эту ввязываться не стал. Снаружи было слишком много турков!"

Кантона во весь голос требовал правды. "Меня ударили сзади по голове, это настоящий скандал", — говорил он. На вопрос о том, что же он сказал арбитру Карлу Ротлисбергеру, он ответил: "Просто сказал, что он плохой арбитр".



Пересказывая этот случай в своей книге "Моя история", Кантона говорил: "Больше всего меня бесило, что меня ударил сзади по затылку полицейский – из тех ребят, которые отправят тебя в тюрьму из-за безработицы или когда ты голоден и украл из-за этого шоколадный батончик в супермаркете".

"Конечно, я расстроился из-за вылета из Лиги чемпионов, из-за отвратительной тактики соперника, из-за того, что арбитр не добавил времени, а также потому, что мне дали красную карточку после финального свистка".

"Но прежде всего, потому что меня ударил сзади тот чертов турецкий полицейский. Может быть, когда-то мы снова встретимся!".

Про вылет из ЛЧ Кантона сказал: "Галатасарай – маленькая команда, но сегодня такой был и Манчестер Юнайтед".

Менеджер Алекс Фергюсон едва мог поверить в это.

"Эрик жаловался о том, что не добавили времени. Там вряд ли переиграли хотя бы минуту. А потом его ударил полицейский. У нас есть видеодоказательство".

Тогда Юнайтед впервые увидел вулканическую натуру Кантона. Но президент клуба Мартин Эдвардс вспоминал: "Дело было не только в нем – Брайан Робсон тоже оказался замешан в перебранке. Так что не обязательно тут были те же проблемы, что и в предыдущих случаях. Мы знали, кого подписываем. Знали, что временами он может взрываться. Но он был настолько ценный для команды, что оно того стоило".