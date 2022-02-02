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Украинец прокомментировал переход в новый клуб.

Защитник Артем Шабанов поделился своими эмоциями после перехода в Фехервар из Динамо.

Венгерский клуб сегодня объявил о приобретении украинского центрбека, подписав с ним контракт до 2024 года.

"Я очень мотивирован. Я пришел из команды, у которой есть характер победителя, мы постоянно боролись за титулы. Такие же цели у меня и здесь. Я – игрок, который хочет побеждать в каждом матче. Считаю себя бойцом и командным игроком. Буду делать все, что в моих силах.

Я слышал хорошие отзывы о клубе от своих соотечественников, которые играют в Види. Уверен, что они помогут мне быстро адаптироваться", – рассказал Шабанов в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, в январе Фехервар арендовал у Динамо полузащитника Богдана Леднева. Также в составе венгерского клуба выступают Евгений Макаренко и Иван Петряк.