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Бразилец, с большой долей вероятности, окажется в МЛС.

Накануне мы сообщали о том, что Лос-Анджелес Гэлакси ведет переговоры с Дугласом Костой.

Футболист уже вылетел в США для прохождения медобследования и подписания контракта с новым клубом. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

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Пока неизвестно, на какой срок бывший вингер донецкого Шахтера подпишет контракт с новым клубом.

По итогам сезона в Бразилии Коста сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал два ассиста.

Гремио занял 17 место после 38 туров. Следующий сезон клуб проведет в Серии В.