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Црвена Звезда продовжує займати проросійську позицію.

На відміну від Шальке, який відмовився від спонсорского контракту з Газпромом майже з початку війни проти України, Црвена Звезда не має наміру вчиняти так саме.

“Ми не отримували ніяких офіційних рекомендацій, я сподіваюся, що вони й не поступлять, — цитує президента сербського клубу Звездана Терзіча сайт журналіста Альфредо Педулли. — Це наш спонсор з 2010 року, коли клуб ледь не припинив існування через борги. Якщо б не було Газпрому, то не було б й Црвени Звезди. Ми залишимося вірними йому”.

“Ми не пидтримуемо те, що зараз роблять ФІФА та УЄФА. Це якась антиросійська істерія, а сербський народ завжди був близьким до російського”.

Раніше клуби та збірні з РФ були відсторонени від міжнародних змагань через агресію проти України.