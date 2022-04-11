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Українську арбітриню призначили допомагати колежанкам з Хорватії.

Комітет арбітрів УЄФА призначив асистенткої на відбірковий матч жиночого чемпіонату світу 2023 року українку Марину Стрілецьку — повідомив офіційний сайт Європейського футбольного союзу.

Матч групи Н Португалія — Болгарія відбудеться 12 квітня о 21:00 за київським часом.

Стрілецька увійде до складу суддівської бригади з Хорватії, яку очолить Івана Мартинчич.

Раніше повідомлялося, що через війну РФ проти України Стрілецька зараз працює у Швейцарії.