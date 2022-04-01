Италия

Форвард Челсі веде перемовини з директорами “нерадзуррі”.

Після меньш, ніж рік після поверенення до Челсі, Ромелу Лукаку намегаєтся знов грати за Інтер — сповіщає FCInterNews з посиланням на друковану версію Tuttosport.

За інформацією видання, 28-річний нападник знаходиться у постійному контакті з П'єро Озіліо та Беппе Мароттою, шукаючи можливість для повернення до Інтера.

Минулого літа Лукаку перейшов до Челсі за 113 мільйонів євро, але після повернення до Лондона забив лише 12 м'ячів у 34-матчах за клуб.

Ранише повідомлялося, що Лукаку подешевшав на 15 мільйонів євро та більше не входить до трійки найдорожчих гравців АПЛ.