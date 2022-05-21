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Виникли проблеми з організацією зустрічі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков раніше був практично впевнений, що його команда зіграє з ДР Конго.

Тем не менш, як повідомляє Africafootunited, матч не відбудеться через організаційні проблеми.

Чиновники Федерації футболу Конголезької асоціації повідомили, що мер Брюсселя вказав на труднощі із забезпеченням необхідної присутності поліції. Альтернативний випадок зі словенським стадіоном також провалився.

Нагадаємо, що раніше п'ять гравців залишили розташування збірної України.