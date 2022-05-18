ЧМ-2022. Отбор
Головний тренер національної збірної розповів про найближчий спаринг.
Олександр Петраков, фото УАФ
18 травня 2022, 22:26
Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про майбутнього супротивника національної команди.
"Поки що немає запланованої гри на 23 травня, але мені говорять, що вона може відбутися. У наступному матчі, 26 травня, на 90% зіграємо з ДР Конго.
Ось такі у нас найближчі плани, а 30 травня вилетимо до Глазго. Головне, щоб усі були здорові", — сказав Петраков на післяматчевій пресс-конференції.
Нагадаємо, 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Переможець пари у фіналі зіграє проти Уельсу. Раніше збірна України зіграла унічию з Рієкою.