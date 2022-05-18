ЧМ-2022. Отбор

Головний тренер національної збірної розповів про найближчий спаринг.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про майбутнього супротивника національної команди.

"Поки що немає запланованої гри на 23 травня, але мені говорять, що вона може відбутися. У наступному матчі, 26 травня, на 90% зіграємо з ДР Конго.

Ось такі у нас найближчі плани, а 30 травня вилетимо до Глазго. Головне, щоб усі були здорові", — сказав Петраков на післяматчевій пресс-конференції.

Нагадаємо, 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Переможець пари у фіналі зіграє проти Уельсу. Раніше збірна України зіграла унічию з Рієкою.