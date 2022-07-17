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Старт чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів заплановано на 10-11 вересня.

Відділ жіночого футболу УАФ та керівники клубів завершили перший етап підготовки до старту нового сезону, визначившись зі складом учасників вищої ліги. Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.

Старт 32 сезону серед жіночих клубів України заплановано на 10-11 вересня.

У новому сезоні вищої ліги візьмуть участь 12 клубів, які зіграють за стандартною схемою у два кола. Перше коло має пройти до грудня, а друге коло буде зіграно навесні 2023 року.

Також було розглянуто питання неможливості команд Житлобуд-1 (Харків) та Восход (Стара Маячка, Херсонська область) брати участь у чемпіонаті через складну ситуацію в цих регіонах, пов'язану з війною. У підсумку вирішено зберегти за цими клубами місце у вищій лізі на сезон-2023/24.

Склад учасників вищої ліги на сезон-2022/23: Атекс (Київ), Верес (Рівне), Динамо (Київ), Дніпро-1 (Дніпро), Житлобуд-2 (Харків), ЕМС-Поділля (Вінниця), Колос (Ковалівка), Кривбас (Кривий Ріг), Ладомир (Володимир), Маріуполь (Маріуполь), Пантери (Умань), Шахтар (Донецьк).

Уперше в історії вітчизняного жіночого футболу клуби вищої ліги будуть змагатися за визначення двох команд, які будуть представляти Україну в жіночій Лізі чемпіонів наступного сезону.