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Перемогу "матрацникам" забезпечив єдиний гол у виконанні Жоау Феліша.

Мадридський Атлетіко у товариському поєдинку здобув мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 86 хвилині, а його автором став Жоау Феліш, якому асистував Альваро Мората.

Зазначимо, що у складі "червоних дияволів" на полі дебютував півзахисник Крістіан Еріксен, який з'явився на полі на 69-й хвилині.

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1

Гол: Феліш, 86.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Магуайр, Маласія – Фред, Мактоміней (Еріксен, 69) – Еланга (Пеллістрі, 76 (Гарнер, 90+2)), Фернандеш, Рашфорд – Мартіаль (Ван де Беек, 69).

Атлетіко: Облак – Моліна (Жоау Феліш, 59), Хіменес (Сауль, 59), Савич (Грізманн, 59), Рейнілдо – Лемар (Коке, 59), Кондогбія (Діез, 59), Льоренте (Васс, 59), Карраско (де Пауль, 59) – Кунья (Мората, 59), Корреа (Вітсель, 59)

Попередження: Фред, Мактоміней, Магуайр — Лемар, Рейнілдо, Облак, Сауль.

Вилучення: Фред, 90+1.