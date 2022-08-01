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Вже за три дні луганчани стартують у кваліфікації Ліги конференцій.

Майбутній суперник луганської Зорі з кваліфікації Ліги конференцій – Університатя Крайова – продовжує свою невдалу серію у чемпіонаті Румунії.

У поєдинку третього туру Університатя мінімально поступилася Рапіду з Бухареста з рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий на початку другого тайму, а його автором став Іоніце.

Після трьох стартових турів Університатя набрала лише два очки і знаходиться на 12 місці в турнірній таблиці румунського чемпіонату. Різниця м'ячів 3:4.

Нагадаємо, вже у четвер, 4 серпня, Зоря зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Університаті. Гра у відповідь пройде 11 серпня. Обидві зустрічі розпочнуться о 20:30 за київським часом.

Раніше Зоря оголосила заявку на матчі Ліги Конференцій.