Вже за три дні луганчани стартують у кваліфікації Ліги конференцій.
facebook.com/UCVOficial
01 серпня 2022, 13:22
Майбутній суперник луганської Зорі з кваліфікації Ліги конференцій – Університатя Крайова – продовжує свою невдалу серію у чемпіонаті Румунії.
У поєдинку третього туру Університатя мінімально поступилася Рапіду з Бухареста з рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий на початку другого тайму, а його автором став Іоніце.
Після трьох стартових турів Університатя набрала лише два очки і знаходиться на 12 місці в турнірній таблиці румунського чемпіонату. Різниця м'ячів 3:4.
Нагадаємо, вже у четвер, 4 серпня, Зоря зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Університаті. Гра у відповідь пройде 11 серпня. Обидві зустрічі розпочнуться о 20:30 за київським часом.
Раніше Зоря оголосила заявку на матчі Ліги Конференцій.