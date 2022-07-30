Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги конференцій.
Зоря, фото Зоря
30 липня 2022, 09:24
Зоря у рамках третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги конференцій проведе матчі проти Університаті.
Обслуговуватиме перший поєдинок болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгі Давидовим. Допомагатимуть на бічних лініях йому Деніз Соколов та Мирослав Максимов, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Четвертим арбітром буде Драгомир Драганов.
Нагадаємо, матчі команди Патріка ван Леувена проти румунської Універсітаті з Крайови пройдуть 4 та 11 серпня.