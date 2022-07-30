Ліга конференцій

Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги конференцій.

Зоря у рамках третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги конференцій проведе матчі проти Університаті.

Обслуговуватиме перший поєдинок болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгі Давидовим. Допомагатимуть на бічних лініях йому Деніз Соколов та Мирослав Максимов, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Четвертим арбітром буде Драгомир Драганов.

Нагадаємо, матчі команди Патріка ван Леувена проти румунської Універсітаті з Крайови пройдуть 4 та 11 серпня.