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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 серпня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

Головне за 1 серпня:

Кріштіану Роналду виявив невдоволення своєю заміною у товариському матчі проти Райо Вальєкано.

"Український Неймар" Мудрик зацікавив Ніццу.

Манчестер Сіті та Ювентус готують обмін гравцями.

Шахтар орендував тренувальний центр Легії у Варшаві.

Сеск Фабрегас перебрався до Серії Б.