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02 серпня 2022, 09:35
Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
Головне за 1 серпня:
Кріштіану Роналду виявив невдоволення своєю заміною у товариському матчі проти Райо Вальєкано.
"Український Неймар" Мудрик зацікавив Ніццу.
Манчестер Сіті та Ювентус готують обмін гравцями.
Шахтар орендував тренувальний центр Легії у Варшаві.
Сеск Фабрегас перебрався до Серії Б.