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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 серпня.

Футбольне життя під час літньої паузи на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 8 серпня:

Зінченко потрапив до символічної збірної першого туру АПЛ за версією WhoScored. Авторитетний статистичний портал оцінив його дії у 8,1 бала.

Барселона вказала де Йонгу на необхідність повернутися до умов попереднього контракту, натякаючи на можливі судові справи проти гравця.

З'явилася інформація про інтерес Динамо та Шахтаря до Єгора Назарини. Також у його послугах був зацікавлений Дніпро-1, проте сам футболіст не розглядає такої можливості.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.