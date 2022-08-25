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Італійський тренер був нагороджений президентом УЄФА.

Під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін нагородив Аріго Саккі.

Легендарний італійський тренер отримав нагороду за великий внесок у розвиток футболу.

Під час професійної тренерської кар'єри Саррі працював у Мілані, Атлетіко, Пармі, Фіорентіні, Ріміні та інших клубах. Також обіймав різні посади у структурах Парми, Реалу та збірної Італії.

Нагадаємо, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 розпочалось о 19:00. Стежте за ним на нашому сайті.