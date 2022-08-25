Італійський тренер був нагороджений президентом УЄФА.
Арріго Саккі, фото getty images
25 серпня 2022, 19:35
Під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін нагородив Аріго Саккі.
Легендарний італійський тренер отримав нагороду за великий внесок у розвиток футболу.
Під час професійної тренерської кар'єри Саррі працював у Мілані, Атлетіко, Пармі, Фіорентіні, Ріміні та інших клубах. Також обіймав різні посади у структурах Парми, Реалу та збірної Італії.
Нагадаємо, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 розпочалось о 19:00. Стежте за ним на нашому сайті.