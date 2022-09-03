На матчах відбору ЧС-2023 будуть працювати Катерина Монзуль та Людмила Тельбух.
Катерина Монзуль, Getty Images
03 вересня 2022, 13:39
Дві бригади українських арбітрів обслуговуватимуть поєдинки відбірного етапу жіночого ЧС-2023, які відбудуться 6 вересня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Катерина Монзуль працюватиме на матчі групи І між Уельсом та Словенією. Її помічницями будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Резервним арбітром буде Анастасія Романюк.
Ще один матч цієї ж відбірної групи між Казахстаном та Естонією обслуговуватиме Людмила Тельбух. Допомагатимуть їй Олександра Вдовіна та Ірина Чайка. Четвертою суддю призначено Катерину Усову.
Раніше в УЄФА закликали суддів жорсткіше карати футболістів за симуляції, сутички та тиск на арбітрів.