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На матчах відбору ЧС-2023 будуть працювати Катерина Монзуль та Людмила Тельбух.

Дві бригади українських арбітрів обслуговуватимуть поєдинки відбірного етапу жіночого ЧС-2023, які відбудуться 6 вересня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Катерина Монзуль працюватиме на матчі групи І між Уельсом та Словенією. Її помічницями будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Резервним арбітром буде Анастасія Романюк.

Ще один матч цієї ж відбірної групи між Казахстаном та Естонією обслуговуватиме Людмила Тельбух. Допомагатимуть їй Олександра Вдовіна та Ірина Чайка. Четвертою суддю призначено Катерину Усову.

Раніше в УЄФА закликали суддів жорсткіше карати футболістів за симуляції, сутички та тиск на арбітрів.