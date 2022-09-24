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Півзахисник дав коментар після поразки

Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився щодо гри проти Словаччини, в якій українці поступилися з рахунком 2:3.

"Я — футболіст і не повинен коментувати дії арбітрів. Передусім треба відповідати за дії команди, за свою гру. Словаччина — непогана команда, яка добре бореться, добре грає без м’яча. Я вважаю, що це один із найсильніших суперників, проти яких ми грали. Поки що важко щось коментувати. Коли ми розберемо гру й проведемо аналіз, можна буде щось сказати.

Ми непогано грали, десь незаслужено поступилися. Думаю, у наступному матчі ми зіграємо набагато краще і в атаці, і в обороні. Трибуни допомагали, ми їх чули. Дуже дякуємо за підтримку. Приємно, що у Словаччині є наші люди, які нас гнали вперед», — сказав Георгій Судаков в коментарі УАФ.

Нагадаємо, що раніше поразку своєї команди розгорнуто прокоментував головний тренер Руслан Ротань.