ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Мундіаль може бути об'єднаний.

Незабаром відкриється тендер на проведення чемпіонату світу-2030. Три країни: Саудівська Аравія, Єгипет та Греція готують заявку на спільне проведення турніру.

Урядовці цих трьох країн провели спільні перемовини Та дійшли до висновку, що зможуть взяти на себе таку місію.

Саудівська Аравія готова взяти на себе значну частину фінансових вкладань. Їх головна місія — підготувати стадіони в Єгипті та Греції до змагання.

УЄФА підтримує іншу заявку. Іспанія та Португалія також готові провести цей мундіаль у себе та мають скласти конкуренцію.

Голова ФІФА Джанні Інфантіно останніми тижнями зустрічався з представниками Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, але джерела у ФІФА повідомили, що він не підтримуватиме якусь конкретну заявку.