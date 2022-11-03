Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 листопада.
сайт шахтера
03 листопада 2022, 10:02
Редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 2 листопада:
Шахтар навесні наступного року виступить у плей-оф Ліги Європи.
Стало відомо, хто в Україні транслюватиме чемпіонат світу-2022.
Анчелотті повторив рекорд Алекса Фергюсона за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів.
Бенфіка виграла групу Н у Лізі чемпіонів, хоча мала однакову кількість балів та забитих/пропущених з ПСЖ.
Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.