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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 листопада.

Редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 2 листопада:

Шахтар навесні наступного року виступить у плей-оф Ліги Європи.

Стало відомо, хто в Україні транслюватиме чемпіонат світу-2022.

Анчелотті повторив рекорд Алекса Фергюсона за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів.

Бенфіка виграла групу Н у Лізі чемпіонів, хоча мала однакову кількість балів та забитих/пропущених з ПСЖ.

Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.