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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 15 листопада:

Одного з найбільш визначних гравців збірної Ірану за всю історію можуть стратити через участь у протестах.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг повідомив керівництво клуб про неможливість подальших виступів нападника Кріштіану Роналду в складі його команди.

Мадридський Реал розробив стратегію щодо підписання норвезького нападника Ерлінга Голанда.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.