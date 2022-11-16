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Ще один учасник Мундіалю провів контрольний поєдинок.

Учасники Мундіалю продовжують готуватися до світової першості. Зокрема, збірна Мексики у середу ввечері поступилася Швеції, яка участі на Чемпіонаті не братиме.

Відзначимо, що північноамериканська команда гратиме у групі С.

Мексика — Швеція — 1:2

Голи: Вега, 60 — Роден, 54, Сванберг, 84

Мексика: Очоа — Санчес, Монтес (Араухо, 62), Морено (Васкес, 62), Гальярдо — Родрігес (Гуардадо, 46), Еррера (Ромо, 62), Чавес — Унтуна (Лосано, 46), Мартін (Хіменес, 46), Вега

Швеція: Нордфельдт — Гольм, Х'єн, Лінделеф, Аугустінссон (Сема, 82) — Роден (Ерікссон, 83), Густафсон, Чельстрьом (Форсберг, 69), Сванберг — Еланга (Куайсон, 69)

Попердження: Вега.

Зазначимо, що також у середу виграла Аргентина, яка наблизилася до рекорду.