Ще один учасник Мундіалю провів контрольний поєдинок.
Гільєрмо Очоа, Getty Images
16 листопада 2022, 23:30
Учасники Мундіалю продовжують готуватися до світової першості. Зокрема, збірна Мексики у середу ввечері поступилася Швеції, яка участі на Чемпіонаті не братиме.
Відзначимо, що північноамериканська команда гратиме у групі С.
Мексика — Швеція — 1:2
Голи: Вега, 60 — Роден, 54, Сванберг, 84
Мексика: Очоа — Санчес, Монтес (Араухо, 62), Морено (Васкес, 62), Гальярдо — Родрігес (Гуардадо, 46), Еррера (Ромо, 62), Чавес — Унтуна (Лосано, 46), Мартін (Хіменес, 46), Вега
Швеція: Нордфельдт — Гольм, Х'єн, Лінделеф, Аугустінссон (Сема, 82) — Роден (Ерікссон, 83), Густафсон, Чельстрьом (Форсберг, 69), Сванберг — Еланга (Куайсон, 69)
Попердження: Вега.
Зазначимо, що також у середу виграла Аргентина, яка наблизилася до рекорду.