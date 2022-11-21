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Чемпіон Європи обійшов чемпіона світу.

У неділю, 20 листопада, збірна Італії у товариському матчі без шансів поступилася австрійцям — 0:2.

Втім, для Роберто Манчіні ця гра мала і приємне значення. Вона вивела його на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної серед усіх алленаторе, які коли-небудь очолювали "Скуадру Адзурру".

Колишній гравець Сампдорії та Лаціо провів 57 поєдинків у ролі головного тренера італійців. Марчелло Ліппі та Чезаре Пранделлі залишилися позаду Манчіні з числом 56, а випереджають Роберто лише Вітторіо Поццо та Енцо Беарзот, які мають у своєму активі 95 і 88 ігор відповідно.

Нагадаємо, після нещодавнього матчу з албанцями Манчіні вийшов на третє місце також і за кількістю перемог на чолі "Скуадри Адзурри", випередивши Арріго Саккі. Втім, у грі з Австрією цей показник покращити 57-річному спеціалісту не вдалося.