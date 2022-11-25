ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У черговому щоденнику з Катару Валерій Пригорницький розповідає про основні тенденції чемпіонату світу

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На будь-який матч ЧС-2022 можна легко знайти квитки

Чемпіонат світу набирає обертів, а основні тенденції першості вже чітко промальовуються. Арбітри додають на чемпіонаті світі аномальну кількість доданого часу під девізом, якби таким чином борються проти затягування часу, а насправді це чисто маркетинговий хід – заробити більше грошей на трансляціях. Більше часу – більше реклами – більший профіт.

Друга течія – глядачі незвично рано залишають матчі. Звісно, це місцеві. І звісно, їх більшість. Тому вже з 75-ї хвилини трибуни арен виглядають осиротіло. І справа не в тому, що вони намагаються скоріше дібратися метро, щоб уникнути тисняви. З цим взагалі жодних проблем. Катарці все чітко передбачили і наприклад у метро на вхід веде коридор-лабіринт. До того ж, заможні катарці на матч приїжджають на автівках.

Поруч зі стадіонами знаходяться величезні парковки. Так, наприклад, парковка біля арени «Аль-Байт» в Ель-Хаурі, може вміщувати до 6 тисяч автомобілів, 350 звичайних автобусів та близько 150 рейсових автобусів, а також тисячу таксі. Це територія 30 футбольних полів.

Тож, справа в іншому – у нелюбові до футболу. Це приблизно якби вас зараз заставили піти на бейсбол чи крикет. Ще жоден таксист, а вони тут із Шрі-Ланки, Бангладешу, Непалу, Індії, Пакистану – не сказав, що любить футбол і взагалі поняття немає, хто грає. Ви, мабуть, чули історії, що місцевих працівників для масовки заганяють на трибуни, аби вони не виглядали порожніми. От вони й від нудьги й залишають стадіони.

До речі, квитки легко знайти на будь-який матч. Вони є і у перепродажу на сайті ФІФА, як можна придбати їх з рук у перекупів, причому нижче собівартості, якщо до матчу залишається година-друга. Мої українські друзі так і роблять.

Соколине полювання катарці запозичили у бедуїнів

Інша справа – соколине полювання, яке в Катарі – більше, ніж просто спорт. І набагато старіше за якийсь там футбол. І популярніше. Це історичне мистецтво часів бедуїнських племен, де хижаків добре дресирували та використовували для полювання на перелітних птахів у пошуках їжі. Зв'язок, створений між птахом та його дресирувальником, завжди призводить до чудового мисливського партнерства. Цей одинокий птах вчить своїх сокольників терпінню, витривалості, впевненості у собі та доблесті. У Катарі сокіл вважається символом свободи, мужності, рішучості і наполегливості.

Власний сокіл – це знак статусу, і людина в літаку з соколом на руці звичайна справа на бортах Qatar Airways. Якось один катарський шейх викупив в літаку 80 місць для свої 80 соколів, щоб вся перната компанія прибула в пункт призначення в повному складі.

Саме тому не можна пройти повз у Досі – соколиного ринку. Вартість птахів залежить від віку, забарвлення, навченості. Уряд Катару приділяє велику увагу розведенню соколів, субсидує двоповерхову лікарню соколів, яка обладнана за останнім словом техніки. В ній соколам надають допомогу на найвищому у світі рівні, починаючи від педикюру-манікюру до встановлення GPS датчиків та найскладніших хірургічних операцій. Це вам не просто "пір'їнки почистити".

Соколи на ринку коштують від 250 тис грн

Соколи ефективно полюють у світлий час доби. Вони володіють у 8 разів краще зором, ніж людське око. Соколи безшумно впадають в піке, щойно помічають свою здобич. Якості цього дикого птаха започаткували традицію полювання на свіже м'ясо для покращення харчування кочівників пустелі понад 5000 років тому в Ірані і протягом століть поширювалися країнами Близького Сходу. Бедуїни принесли мистецтво цієї традиції до Катару.

Якщо дикий птах зламає перо, у природу його вже випустити неможливо. Під час полювання у дикого сокола тільки одна з 20 спроб буває вдалою, а зі зламаним пером він не зможе полювати.

Соколи асоціюються з багатством та знатністю, оскільки володіння здоровим соколом – це дороге та трудомістке заняття. Ці грізні мисливці зазвичай живуть 12-15 років і мігрують у країну навесні. Їх продають на соколиних ринках за ціною від 25 000 катарських ріалів до мільйона катарських ріалів. За курсом множте на десять – один реал – 10 грн.

Щороку пустельні краєвиди Катару приваблюють учасників Міжнародного фестивалю соколиного полювання (Marmi). Це наймасштабніший захід проводять з 2008 року і серед найскромніших призів тут якийсь Ленд Крузер.

За тиждень до початку війни в України у аеропорту Бориспіль вилучили чотирьох контрабандних соколів, яких намагалися доставити у Доху. Виявлені птахи — соколи-балабани та соколи-сапсани, занесені в Червону книгу України.

Один з таких соколів живе поруч із моїми апартаментами. Сусід тримає птаха, то він мені частенько тут урекає у вікно. Добре, що тримає одного. Так, все час вирушати на матч Англія – США.

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Валерій Пригорницький із Ер-Райяну