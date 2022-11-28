ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Організація продовжує шокувати своїми вчинками.

Вчора відбувся матч між збірними Іспанії та Німеччини у рамках чемпіонату світу. Як повідомляє екс-гравець збірної України Роман Зозуля, під час гри прийшов дуже прикрий для нас інцидент.

"FIFA — жертви російської пропаганди", — ось так почав Роман своє звернення у соцмережах.

"Вчора під час матчу Німеччина — Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку А3ОВ. За кілька хвилин з’явились представники FIFA і вилучили прапор, за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є нібито забороненим.



Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові — це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують.



Сподіваюсь, що УАФ і Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників FIFA, а ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах — вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівським темникам".