ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментатор дав свій коментар щодо матчу 1/8 фіналу.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі збірна Марокко зуміла сенсаційно обіграти Іспанію у серії післяматчевих пенальті.

Коментатор Віктор Вацко висловив думку, чому іспанці програли марокканцям.

"Чому іспанці програли Марокко? Тому що в Марокко був воротар, а в іспанців — мішок. Перший удар, футболіст Марокко розбігається, а той впав і лежить на бочку. Всі удари — він падає до удару. Я просто в захопленні Ясіном Буну. Я не візьму на себе відповідальність якось шалено аналізувати гру воротаря. Ну те, що він робив — розкачував, направляв… Вони били туди, куди він хотів.

Те, що грала збірна Іспанії — я здивований. Не розчарований, бо мені все одно вилетіли чи пройшли. Я дуже здивований. Вийшли футболісти Гаві, Педрі. Ти (Ігорю Циганику — прим.) погугли, що про них пишуть, Золоті м’ячі їм роздають. Вийшов Бускетс. Якби Бускетс грав з Нагорняком і той йому крикнув "Назад" — то той би помер, він би не добіг. Вони повиходили… Ще не вистачило їм собачку під пахву і можна ще сигаретку", — вважає Віктор Вацко.