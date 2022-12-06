ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 6 грудня 2022, 17:00.

Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію.

Основний та додатковий час матчу закінчився без забитих м'ячів, тому доля зустрічі та путівки до чвертьфіналу мундіалю вирішувалася у серії пенальті, де сильнішими виявилися марокканці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марокко — Іспанія в 1/8 фіналу ЧС-2022:

Марокко — Іспанія 0:0 (по пен. – 3:0)



Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд (Ель Ямік, 85), Мазрауї (Аттіят-Аллах, 83) — Унахі (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Кеддіра, 82) — Зієш, Ен-Несірі (Сабірі, 83), Буфаль (Еззалзулі, 66).



Іспанія: Сімон — Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба (Бальде, 98) — Гаві (Солер, 63), Бускетс, Педрі — Ф. Торрес (Вільямс, 76, Сарабія, 118), Асенсіо (Мората, 63), Ольмо (Фаті, 98).



Попередження: Саїсс — Лапорт