ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку між збірними Хорватії та Марокко.

У півфінальному протистоянні чемпіонату світу-2022 в Катарі поміж собою зіграють збірні Хорватії та Марокко.

Команда Валіда Реграгі розпочала з нічиєї проти Хорватії (0:0) в групі F, у складі якої перебували також Бельгія та Канада, і в підсумку сенсаційно виграли свій квартет. На стадії плей-оф марокканцям траплялись на шляху два представники Піренейського півострова — Іспанія (0:0, 3:0 – пен.), Португалія (1:0) та Франція (0:2).

Футболісти Златко Далича виступали в тому самому квартеті, і в підсумку посіли другу сходинку, після африканської збірної. На стадії плей-оф хорватам траплялись на шляху представники Японії (1:1, 3:1 – пен.), Бразилії (1:1, 4:2 – пен.) та Аргентини (0:3).

Що цікаво — ці команди зустрічались поміж собою виключно в рамках поточного турніру.

Хорватія при цьому й досі залишається чинним володарем "срібла" попереднього розіграшу.

Онлайн-трансляція матчу Хорватія — Марокко:

Заявка збірної Хорватії

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко).

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Деян Ловрен (Зеніт), Борна Баришич (Рейнджерс), Йосип Юранович (Селтік), Йоско Гвардіол (Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станишич (Баварія), Мартін Ерлич (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Челсі), Марсело Брозович (Інтер), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Ренн), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт), Лука Сучич (Зальцбург).

Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна), Марко Лівая (Хайдук Спліт).

Заявка збірної Марокко

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Буну (Севілья), Мунір Ель-Каджоуї (Аль-Вахда).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Нуссайр Мазрауї (Баварія), Наіф Аґерд (Вест Хем), Ромен Саїсс (Бешикташ), Ашраф Дарі (Брест), Джавад Ель Ямік (Вальядолід), Яхья Аттіят-Аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія), Селім Амалла (Стандард), Аззедін Унахі (Анже), Білал Ель-Ханнус (Генк), Яхья Жабран (Відад), Хакім Зієш (Челсі), Соф'ян Буфаль (Анже), Амін Аріт (Марсель).

Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна), Закарія Абухляль (Тулуза), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс), Юссеф Ен-Несірі (Севілья), Валід Кеддіра (Барі), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад).

За версією букмекерів, фаворитом матчу є європейська команда. Так, на перемогу Хорватії можна поставити з коефіцієнтом 2,41, а успіх Марокко оцінюється в 3,00. Нічийний результат в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,50.

Нагадаємо, матч Хорватія — Марокко відбудеться 17 грудня о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.