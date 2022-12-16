Варан, Конате та Коман не тренувались зірною Франції напередодні фіналу чемпіонату світу

ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболісти можуть пропустити поєдинок.

Лазарет збірної Франції напередодні фіналу чемпіонату світу-2022 поповнився трьома гравцями.

Центральні захисники Рафаель Варан з Манчестер Юнайтед та Ібрагїма Конате з Ліверпуля захворіли.

Поки невідомо, чи зіграють футболісти з Аргентиною. В Варана легка форма застуди, в Конате більш виражена форма.

Замінити футболістів можуть при потребі Дайо Упамекано, який вже одужав, і Вільям Саліба, який чекає на свій шанс.

Відомо також, що через захворювання на тренуванні не було Кінгслі Комана. Йому краще, але навряд чи він зможе тренуватись сьогодні ввечері та завтра.

Натомість Адрієн Рабьо, який був відсутній у грі проти Марокко у півфіналі, готовий прийняти участь у поєдинку.