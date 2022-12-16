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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    16 грудня 2022, 14:58

    Варан, Конате та Коман не тренувались зірною Франції напередодні фіналу чемпіонату світу

    Футболісти можуть пропустити поєдинок.

    Рафа Варан, Getty Images
    Рафа Варан, Getty Images 16 грудня 2022, 14:58

    Лазарет збірної Франції напередодні фіналу чемпіонату світу-2022 поповнився трьома гравцями.

    Центральні захисники Рафаель Варан з Манчестер Юнайтед та Ібрагїма Конате з Ліверпуля захворіли.

    Поки невідомо, чи зіграють футболісти з Аргентиною. В Варана легка форма застуди, в Конате більш виражена форма.

    Замінити футболістів можуть при потребі Дайо Упамекано, який вже одужав, і Вільям Саліба, який чекає на свій шанс.

    Відомо також, що через захворювання на тренуванні не було Кінгслі Комана. Йому краще, але навряд чи він зможе тренуватись сьогодні ввечері та завтра.

    Натомість Адрієн Рабьо, який був відсутній у грі проти Марокко у півфіналі, готовий прийняти участь у поєдинку.

    Нагадаємо, що фінал Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

    Люди

    Рафаель Варан Ібраїма Конате

    Команди

    Франція

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